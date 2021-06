"Sojus 7 Derneği", her yıl yaptıkları ortak etkinlikleri bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortama taşıdı - Son Dakika

Bu kapsamda ilk olarak ortak podcast ve radyo yayınları yapılacak. Dört ay boyunca her ayın ilk pazartesi günü her iki belediye de radyo ve podcast mecralarından birbirlerinin yayınlarını paylaşılacak. Amaç her iki ülkenin gençlerinin birbirlerinin yerel müziklerini tanıması ve iki ilçe halkının birbirlerine kültürel açıdan da yaklaşmasını sağlayacak olan ortak bir dil oluşturmak.

İlk yayın 7 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Almanya'nın Monheim Belediyesi, Ataşehir Belediyesi'nin yayın organı olan Ataşehir Radyo'nun "Bir Arkadaş Uğrayacaktı" programını yayınlarken Ataşehir Belediyesi de "Auf Einen Cay mit" (Çay keyfi) programını kendi mecralarından yayınlayacak.

İki belediye arasındaki ortak yayınlar dört ay boyunca devam edecek ve Radyo Ataşehir ile Spotify'dan dinlenebilecek.