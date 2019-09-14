Son Dakika Haberleri: Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı
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Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı

23 dakika önce

Zonguldak'ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine kavga çıktı.

Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine kavga çıktı. Adeta meydan savaşını andıran olayda 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan işçilerle binanın elektrik tesisatını yapan tesisatçı arasında sözlü tartışma çıktı. Aralarında önceye dayalı husumet olduğu iddia edilen taraflar arasında başlayan tartışma adeta meydan savaşına döndü. İnşaat işçileri elektrik tesisatçısına ve aracına demir ve küreklerle vurarak parçaladı.


Büyüyen kavgada şok cihazının da kullanılması şaşkınlık yaşattı. Olayda yaklaşık 15 kişi birbirine girdi. Kavga anı ise saniye saniye bir amatör kameraya yansıdı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırdı.


Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kozlu, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:23 Kaynak: İHA
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