Şok diyete ve ek gıdalara kanmayın, bilime inanın!

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1 saat önce
Ülker Ailesi'nin toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 2009'da kurduğu Sabri Ülker Vakfı, Lozan'da düzenlenen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı'nda "Bilgi Kirliliği ile Nasıl Mücadele Etmeli?" başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02
Ülker Ailesi'nin toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 2009'da kurduğu Sabri Ülker
Vakfı, Lozan
'da düzenlenen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı'nda "Bilgi Kirliliği ile Nasıl Mücadele Etmeli?" başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı...
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