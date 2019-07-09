Son Dakika Haberleri: Şok diyete ve ek gıdalara kanmayın, bilime inanın!
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Şok diyete ve ek gıdalara kanmayın, bilime inanın!

1 saat önce

Ülker Ailesi'nin toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 2009'da kurduğu Sabri Ülker Vakfı, Lozan'da düzenlenen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı'nda "Bilgi Kirliliği ile Nasıl Mücadele Etmeli?" başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı.

Şok diyete ve ek gıdalara kanmayın, bilime inanın!, System.String[]
Ülker Ailesi'nin toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 2009'da kurduğu Sabri Ülker Vakfı, Lozan'da düzenlenen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı'nda "Bilgi Kirliliği ile Nasıl Mücadele Etmeli?" başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02 
Lozan, Ekonomi
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