Son Dakika Haberleri: Şok halka arzına ödül

Şok halka arzına ödül

39 dakika önce

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden birisi olan '2019 Bonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu.

Şok halka arzına ödül, System.String[]
Sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden birisi olan '2019 Bonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu. Eş Global koordinatörlüğünü ÜNLÜ & Co'nun üstlendiği Şok Marketler'in halka arzı, 'Yılın Hisse Senedi Sermaye Piyasaları' ödülünü aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı

Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı Avcılar'da Ücretlerini Alamayan Temizlik İşçileri İş Bırakınca Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:14:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şok halka arzına ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]