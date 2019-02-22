Şok halka arzına ödül

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden birisi olan '2019 Bonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu.

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden birisi olan '2019 Bonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu. Eş Global koordinatörlüğünü ÜNLÜ & Co'nun üstlendiği Şok Marketler'in halka arzı, 'Yılın Hisse Senedi Sermaye Piyasaları' ödülünü aldı.

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