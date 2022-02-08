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Şok iddia: Tosuncuk'un parasını şarkıcı Tuğba Özerk mi aklıyor? - Son Dakika

Şok iddia: Tosuncuk'un parasını şarkıcı Tuğba Özerk mi aklıyor?

08.02.2022 08:20
Şok iddia: Tosuncuk'un parasını şarkıcı Tuğba Özerk mi aklıyor?

Yılbaşı gecesinde sahnede düşmesiyle gündeme gelen Tuğba Özerk hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İhbarda "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paraları, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor" denildi. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

ÇİFTLİK Bank üzerinden onbinlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarına ne oldu? Emniyet'e gelen bir ihbar ortalığı karıştırdı. Tosuncuk'un paralarının ünlü şarkıcı Tuğba Özerk tarafından aklandığı iddia edildi. MASAK incelemesi şaşırttı.

TUĞBA ÖZERK'İN ŞİRKETİ İDDİASI

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın ortağı mı? Tuğba Özerk hakkında yapılan ihbar gündeme bomba gibi düştü. Emniyete, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paraları, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor" diye ihbar geldi.

MASAK'ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi. Sabah'ın haberine göre; ihbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Çiftlikbank, Tuğba Özerk, Tosuncuk, Masak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şok iddia: Tosuncuk'un parasını şarkıcı Tuğba Özerk mi aklıyor? - Son Dakika


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