Resmi gazetede yayınlandı! Merve Kavakcı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu görevinden alındı - Son Dakika
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Resmi gazetede yayınlandı! Merve Kavakcı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu görevinden alındı

23.03.2023 10:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, Malezya Büyükelçisi'yken 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakcı görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

13 AĞUSTOS 2022'DE GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

Merve Kavakcı, dış politika danışma kurulundaki görevinden alındı

SÜLEYMAN GÖKÇE DE GÖREVDEN ALINDI

Aynı kararla Süleyman Gökçe de, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan görevden alma ve atama kararları şu şekilde:

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atandı.
  • Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Gültekin ve Mehmet Fatih Koşan getirildi.
  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.
  • Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.
  • Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de Rifat Silov getirildi.
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