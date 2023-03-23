Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.
Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.
Aynı kararla Süleyman Gökçe de, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan görevden alma ve atama kararları şu şekilde:
Son Dakika › Güncel › Resmi gazetede yayınlandı! Merve Kavakcı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu görevinden alındı - Son Dakika