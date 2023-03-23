Resmi gazetede yayınlandı! Merve Kavakcı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu görevinden alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

13 AĞUSTOS 2022'DE GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

SÜLEYMAN GÖKÇE DE GÖREVDEN ALINDI

Aynı kararla Süleyman Gökçe de, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan görevden alma ve atama kararları şu şekilde: