ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri! - Son Dakika

BİM, ŞOK, A101 gibi market zincirleri bayram dolayısı ile çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri!

Wesley Sneijder'den PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için olay yorum: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor