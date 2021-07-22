ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri! - Son Dakika

BİM, ŞOK, A101 gibi market zincirleri bayram dolayısı ile çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri!
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
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