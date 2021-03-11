ŞOK Marketler 2020'de 6 bin kişiye ek istihdam sağladı - Son Dakika

ŞOK Marketler 2020'de 6 bin kişiye ek istihdam sağladı

11.03.2021 21:17
ŞOK Marketler 2020'de 6 bin kişiye ek istihdam sağladı, System.String[]

Müşterilerine daima en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünleri sunmayı hedefleyen ŞOK Marketler, 2020 yılında bu hedefine ulaşırken, 6 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlayarak Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu.

Müşterilerine daima en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünleri sunmayı hedefleyen ŞOK Marketler, 2020 yılında bu hedefine ulaşırken, 6 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlayarak Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu.

ŞOK Marketler Ticaret AŞ, 2020 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Pandemiyle gelen kısıtlamalara rağmen finansal hedeflerine ulaşmayı başaran ŞOK Marketler, "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" projesiyle de müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz sunmaya devam etti.

ŞOK Marketler, 2020 yılında net satış gelirlerini 21,4 milyar TL'ye yükseltmenin yanı sıra, yaklaşık 6 bin kişiye de yeni istihdam olanağı sağladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye genelinde toplam 35 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren ŞOK Marketler, özellikle "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" projesi ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptığı iş birliği sayesinde pek çok ürünü müşterilerine aracısız, doğrudan ulaştırmaya devam ediyor.

ŞOK Marketler, sunduğu avantajlı fiyatlarla gıda enflasyonunu aşağı çekerek hane ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Yerli üretimi ve Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz"

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, müşterilerine her gün kaliteli, taze ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz olarak sunma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "ŞOK Marketler'de yaptığımız yeni yatırımların da katkısıyla finansal anlamda başarılı bir yılı geride bırakarak ciromuzu 21,4 milyar TL'ye yükselttik. Beraberinde, pandemi koşullarına rağmen 6 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayarak hem Türkiye ekonomisine hem de istihdama önemli katkıda bulunduk." dedi.

2020'de büyüme stratejilerinin en önemli ayaklarından birinin de dijitalleşme yatırımları olduğunu aktaran Demirel, özellikle "Cepte ŞOK" uygulamasıyla pandemi süresince hizmet kalitelerini daha da yükselttiklerini kaydetti.

Demirel, şöyle devam etti:

"ŞOK Marketler'in daima en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünleri sunma vaadinin temelinde ise 2020 yılında başlattığımız 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' girişimi yer alıyor. Bu projemizle yerli üretimi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz. Çiftçiye ürününü satma garantisi verip emeğinin karşılığını zamanında öderken, müşterilerimize de kalitesinden emin olduğumuz ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz.

2020'de gıda enflasyonunu aşağı çeken avantajlı fiyatlarımızla müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verdik; 2021'de de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya ve topluma fayda sağlamaya devam edeceğiz."

Türk Lirası, İstihdam, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞOK Marketler 2020'de 6 bin kişiye ek istihdam sağladı - Son Dakika


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