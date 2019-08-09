Şok Marketler, ilk yarıda satışları yüzde 38 artırdı
42 dakika önce
Şok Marketler, 2019'in ilk yarısında satışlarını 2018'in ilk yarısına göre yüzde 38 oranında arttırarak 7,5 milyar TL'ye çıkardı.
Şok Marketler, 2019'in ilk yarısında satışlarını 2018'in ilk yarısına göre yüzde 38 oranında arttırarak 7,5 milyar TL'ye çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:23
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