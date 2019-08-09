Son Dakika Haberleri: Şok Marketler, ilk yarıda satışları yüzde 38 artırdı
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Şok Marketler, ilk yarıda satışları yüzde 38 artırdı

42 dakika önce

Şok Marketler, 2019'in ilk yarısında satışlarını 2018'in ilk yarısına göre yüzde 38 oranında arttırarak 7,5 milyar TL'ye çıkardı.

Şok Marketler, ilk yarıda satışları yüzde 38 artırdı, System.String[]
Şok Marketler, 2019'in ilk yarısında satışlarını 2018'in ilk yarısına göre yüzde 38 oranında arttırarak 7,5 milyar TL'ye çıkardı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:23 
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