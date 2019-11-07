Şok Marketler'in mağaza sayısı 2019'un ilk dokuz ayında 7 bini geçti, net satışları yüzde 36 arttı

Türkiye'nin önde gelen gıda perakende zincirlerinden Şok Marketler, 2019 yılının ilk dokuz aylık rakamlarını açıkladı. Şok Marketler 2019'un ilk dokuz aylık döneminde net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırarak 11,8 milyar TL'ye çıkardı. Şok Marketler bu dönemde 639 yeni mağaza açarak 7 bin 3 mağazaya ulaşırken, yılın ilk dokuz ayında 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı.



Türkiye'nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden Şok Marketler Tic. A.Ş. (SOKM) 2019'un ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP'a) açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Şok Marketler'in 2019'un ilk dokuz aylık döneminde net satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 11,8 milyar TL 'ye ulaştı.



Aynı dönemde 639 yeni mağaza açan Şok Marketler'in toplam mağaza sayısı 7 bin 3 'e yükseldi. Türkiye genelindeki mağaza ağını güçlendirirken, istihdama sağladığı katkıyı da artıran Şok Marketler'in toplam çalışan sayısı 31 bine yaklaştı.



Şok Marketler'in TFRS 16 etkisi hariç faiz amortisman vergi öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın dokuz aylık dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 612 milyon TL'ye yükseldi.



Uğur Demire "7 bin mağazaya ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"



Halka arzın üzerinden geçen bir yıllık sürede şirketin gösterdiği güçlü performanstan memnuniyet duyduklarını belirten Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel ilk dokuz aylık sonuçlara dair değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yılın ilk dokuz ayında 639 mağaza açarak Türkiye genelinde 7 bin 3 mağazaya ulaştık ve gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmaya devam ettik. Mağaza sayımızla birlikte çalışan sayımız da yükseldi. Bu dönemde ek 3 bin kişiye istihdam olanağı sağladık. Ülkemizin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şok Marketler olarak Türkiye'nin 81 ilinde yaygın mağazalarımızla tüm müşterilerimize mutlu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ancak çalışanlarımıza sürekli yatırım yaparak, onların; donanımlı, işlerine bağlı, yüksek motivasyonlu ve mutlu olmalarına katkıda bulunabilecek uygulamalarla erişebileceğimizin farkındayız. İş modelimizle büyümeye devam ediyor, çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz. Bu kapsamda istihdama katkıda bulunmaya ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz."



Meyve ve sebzede uyguladıkları doğrudan tedarik yöntemi sayesinde çiftçiyi de desteklediklerini belirten Uğur Demirel, "Bu yöndeki faaliyetlerimizi ve güçlü büyüme performansımızı gelecek dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL