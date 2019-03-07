Şok Marketler'in satışları yüzde 35 arttı
1 saat önce
Şok Marketler, 2018 yılını yüzde 35 büyüyerek 12,1 milyar TL konsolide satış geliri ve 4 bin yeni istihdamla kapattı.
Şok Marketler, 2018 yılını yüzde 35 büyüyerek 12,1 milyar TL konsolide satış geliri ve 4 bin yeni istihdamla kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:30
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