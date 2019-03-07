Son Dakika Haberleri: Şok Marketler'in satışları yüzde 35 arttı

Şok Marketler'in satışları yüzde 35 arttı

1 saat önce

Şok Marketler, 2018 yılını yüzde 35 büyüyerek 12,1 milyar TL konsolide satış geliri ve 4 bin yeni istihdamla kapattı.

Şok Marketler'in satışları yüzde 35 arttı, System.String[]
Şok Marketler, 2018 yılını yüzde 35 büyüyerek 12,1 milyar TL konsolide satış geliri ve 4 bin yeni istihdamla kapattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:30 

Ekonomi
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