Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı - Son Dakika

Şok Marketler'in online market servis uygulaması Cepte Şok, yenilenen tasarımı ve işlevleriyle tüm Türkiye'de adrese teslimat hizmetine başladı.

Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiren Şok Marketler, Cepte Şok uygulamasını yeniledi.

Kullanıcıların siparişleri artık Cepte Şok uygulaması üzerinden online ödeme ile aynı günde kapılarına ücretsiz teslim ediliyor. Ayrıca "Siparişini ver, istediğin saatte mağazadan al" seçeneği de devam ediyor.

Şok Market, bu yeni uygulamasıyla mağazalarının bulunduğu mahalledeki komşularına adrese teslimat hizmeti verecek. Kullanıcılar, mahallelerindeki Şok Market'ten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek. Cepte Şok'tan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak.



Cepte Şok'ta süt ürünlerinden şarküteriye, kahvaltılıktan yemeklik malzemelere, kişisel bakımdan ev ve yaşam kategorilerine kadar Şok Marketler'in mevcut tüm ürünleri sunuluyor. Bu sayede tüm müşteriler, alışık oldukları geniş ve hesaplı ürün yelpazesine ve Şok Marketler'in kendi öz markaları olan Mis, Piyale, Evin, Mintax gibi ürünlere Cepte Şok uygulamasından da kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanı buluyor.

Ayrıca kullanıcılar, "Haftanın Fırsatları" ve "Kampanyalar" bölümlerinden de mağazalardaki güncel fırsat ürünlerine ulaşabiliyor.



Şok Marketler, 2020'de toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili, "Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük." ifadesini kullandı.

İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30 bin çalışanları ve iş ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını belirten Demirel, bu zorlu günlerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Şok çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür etti.

Demirel, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem

adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz."