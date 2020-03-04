Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!

Sonrasında kaynanası Nurten Hanım ile birlikte stüdyoyu terk etti. Olayı öğrenen Fatih Bey içeri girdi ve Özlem ile Nurten Hanımı çağırdı. Çiğdem Hanımı uyaran Fatih Bey, aynı olayın yaşanması durumunda diskalifiye edeceğini tüm yarışmacılara bildirdi...