Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı! - Son Dakika Magazin

Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!

14 dakika önce

Sonrasında kaynanası Nurten Hanım ile birlikte stüdyoyu terk etti.

Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!, System.String[]

Sonrasında kaynanası Nurten Hanım ile birlikte stüdyoyu terk etti. Olayı öğrenen Fatih Bey içeri girdi ve Özlem ile Nurten Hanımı çağırdı. Çiğdem Hanımı uyaran Fatih Bey, aynı olayın yaşanması durumunda diskalifiye edeceğini tüm yarışmacılara bildirdi...

Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal ile birlikte yardımcıları da ayrılıyor, takım Fatih ve Zeki hocaya emanet
Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 16:47:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]