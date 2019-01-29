Şok: Postacı Kapıyı Hiç Çalmamış
31 dakika önce
ALMANYA'da posta dağıtım şirketinde çalışan Sven N., sahiplerine teslim etmek üzere aldığı paketleri evine taşıdı.
ALMANYA'da posta dağıtım şirketinde çalışan Sven N., sahiplerine teslim etmek üzere aldığı paketleri evine taşıdı. Evinde yer kalmayınca kömürlüğünü de dolduran postacının eski sevgilisi, üzerinde isim ve adreslerin yazılı olduğunu paketleri görünce polisi aradı.
UYUŞTURUCUDAN DA CEZA ALMIŞ Polis
, postacının evine baskın yapan polis evde ve kömürlükte yapılanr aramalarda sahiplerine teslim edilmeyen binin üzerinde paket buldu. Rathenow'da gözaltına alınan postacı, görevini kötüye kullanmaktan tutuklandı. Postacının geçen yıl da 300 gram uyuşturucu bulundurmaktan hapis cezası aldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05
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