Son Dakika Haberleri: Şok: Postacı Kapıyı Hiç Çalmamış

Şok: Postacı Kapıyı Hiç Çalmamış

31 dakika önce

ALMANYA'da posta dağıtım şirketinde çalışan Sven N., sahiplerine teslim etmek üzere aldığı paketleri evine taşıdı.

Şok: Postacı Kapıyı Hiç Çalmamış, System.String[]
ALMANYA'da posta dağıtım şirketinde çalışan Sven N., sahiplerine teslim etmek üzere aldığı paketleri evine taşıdı. Evinde yer kalmayınca kömürlüğünü de dolduran postacının eski sevgilisi, üzerinde isim ve adreslerin yazılı olduğunu paketleri görünce polisi aradı.

UYUŞTURUCUDAN DA CEZA ALMIŞ

Polis, postacının evine baskın yapan polis evde ve kömürlükte yapılanr aramalarda sahiplerine teslim edilmeyen binin üzerinde paket buldu. Rathenow'da gözaltına alınan postacı, görevini kötüye kullanmaktan tutuklandı. Postacının geçen yıl da 300 gram uyuşturucu bulundurmaktan hapis cezası aldığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 

Polis, Posta, Güncel
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