Son Dakika Haberleri: Şok Uygulamada 100 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şok Uygulamada 100 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

20 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı şok uygulamada bir araç içerisinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şok Uygulamada 100 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı şok uygulamada bir araç içerisinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde şok uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 34 plakalı bir araç durdurularak arama yapıldı. Arama da aracın arka bölümünde üzeri örtülmüş sarımlık kıyılmış paketler halinde 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen tütünle ilgili 1 kişiye bin 50 TL para cezası kesildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Bingöl, Jandarma, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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