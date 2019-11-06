Son Dakika Haberleri: Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı

Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı

6 saat önce

Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandıMALATYA - Malatya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında 2,5 kilo esrar ele geçirdi.

Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı

MALATYA - Malatya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında 2,5 kilo esrar ele geçirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Yunus ekiplerinin katılımıyla eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay ve Kışla Caddeleri'nde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Çok sayıda polis ekibi ile gerçekleştirilen eğlence merkezleri ile bazı dernek ve lokallere yapılan şok baskında her yer didik didik arandı.

Yapılan denetimlerde eğlence merkezlerinde arama ve buradaki şahısların GBT sorgulamaları yapılırken bir iş yerinde 2,5 kilo esrar ele geçirildi.Gece yarısına kadar süren denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Şok uygulamada 2,5 kilo esrar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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