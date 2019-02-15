Son Dakika Haberleri: Şok Yol Kontrolünde 19 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Şok Yol Kontrolünde 19 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri şok yol kontrolünde toplam 19 ton sahte deterjan ele geçirdi.

Şok Yol Kontrolünde 19 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri şok yol kontrolünde toplam 19 ton sahte deterjan ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu ilçe girişi yakınlarında şok yol kontrol ve araması yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen K.E. isimli şahsın kullandığı 06 BY 7561 plakalı kamyonda yaptığı incelemede sahte irsaliye ile sevk edilen toplam 19 ton sahte deterjan ve temizlik maddesi ele geçirdi. Araçta inceleme yapan ekipler, sahte deterjanlara imha etmek üzere el koyarken, araç sürücüsünü ise gözaltına aldı - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Nizip, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi! Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:51:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şok Yol Kontrolünde 19 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]