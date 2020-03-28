"Sokağa aslanları değil ayıları salardık" - Son Dakika
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"Sokağa aslanları değil ayıları salardık"

6 saat önce

İngiliz İş İnsanı Alan Sugar'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in insanların dışarı çıkmasını engellemek amacıyla sokaklara aslan saldığı iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Sokağa aslan değil ayı salardık" dedi.

İngiliz İş İnsanı Alan Sugar'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in insanların dışarı çıkmasını engellemek amacıyla sokaklara aslan saldığı iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Sokağa aslan değil ayı salardık" dedi.

İngiliz İş İnsanı Alan Sugar sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir iddia ortaya atması ve bunun dünyanın hemen hemen her ülkesinde inanılması üzerine Rusya'dan iddiayı çürüten açıklama yapıldı. Alan Sugar'ın Rusya lideri Putin'in korona virüsü nedeniyle ülkede yaşayan insanların dışarı çıkmasını engellemek amacıyla sokaklara aslan saldığı ile ilgili iddia milyonlarca insan tarafından gerçek zannedilince sosyal medya üzerinden büyük bir tepki aldı. Bu iddiaların önünü alamayan Rusya buna karşılık resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Gündemi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bu iddia ile ilgili mizahi bir yaklaşımda bulunarak, "Rusya'da sokağa aslan ve kaplanların salınması şakası gerçekten çok komik. Gerçek olmayacağından değil elbette ama geleneksel olarak aslan veya kaplan değil ayı bırakırdık. Ayılar daha etkili" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ DURUMUN SORUMLUSU ABD

İran'da artan korona virüsü vakalarını da değerlendiren Zaharova, burada yaşanan sürecin yapay olduğunu savunarak, "Bu sorun büyük ölçüde yapay, zira İran'a benzeri görülmemiş ekonomik ve politik baskı uygulanıyor. Sadece edep ve etik kurallarının değil yasal alanın dışına çıkan sonsuz açıklamalar yapılıyor" dedi. ABD'ye seslenen Zaharova, İran'a uygulanan ekonomik ambargoların kaldırılması yönünde çağrı yaparak, "İran'da korona virüsünün ortaya çıkardığı durum, ABD'nin uyguladığı tek taraflı ambargonun sonucudur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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