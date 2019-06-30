Son Dakika Haberleri: Sokağa atılan eşyalar isyan ettirdi
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Sokağa atılan eşyalar isyan ettirdi

1 saat önce

Eskişehir'de eğitim döneminin sona ermesinin ardından evlerini taşıyan öğrencilerin, ev eşyalarını sorumsuz sokağa atmaları görenlerin tepkisine neden oldu.

Sokağa atılan eşyalar isyan ettirdi, System.String[]
Eskişehir'de eğitim döneminin sona ermesinin ardından evlerini taşıyan öğrencilerin, ev eşyalarını sorumsuz sokağa atmaları görenlerin tepkisine neden oldu.

Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir'de yüzlerce öğrenci mezuniyet heyecanı yaşarken birçoğu da yeni dönem öncesi şehirden ayrıldı. Evlerini boşaltan bazı öğrenciler ise yaptıklarıyla sorumsuzlukla pes dedirtti. Özellikle ikinci el eşya satan yerlerin piyasadaki fazlalık dolayısıyla eski eşyalara fazla talep göstermezken öğrenciler de çareyi eşyalarını sokağa atmakta buldu. Öğrencilerin sıklıkla bulunduğu Yenibağlar Mahallesi'nde ise kanepe, koltuk ve birçok ev eşyasının sokağa bırakılmış hali vatandaşların tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Eskişehir, Güncel
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