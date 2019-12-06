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Sokağa atılan pitbull korku saldı

6 saat önce

SİİRT'te sokağa bırakılan ve vatandaşlara korku yaşatan pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Sokağa atılan pitbull korku saldı, System.String[]

SİİRT'te sokağa bırakılan ve vatandaşlara korku yaşatan  pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kent merkezine kimliği belirsiz kişilerce, beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek bırakıldı. Vatandaşlar ile ve sokak hayvanlarının korku yaşamasında neden olan pitbull, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilidirild. Bölgeye gelen ekipler, köpeği bulmak için sokak aralarında arama yaptı. Kısa süreli arama sonunda bulunan pitbull, yakalanarak araca alındı. Köpek, Van Bölge Hayvan Bakım Müdürlüğü'ne götürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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