Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi - Son Dakika

Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi

SAMSUN - Atakum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 52 gün sonra ilk defa sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında, 22 Mart tarihinden itibaren 20 yaş altındaki gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlgili bakanlıkların hazırladığı 'normalleşme planına' göre 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü yurttaşlara dışarıya çıkma izni getirildi. Aynı plana göre ise 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.

Parklarda özenli çalışma

Normalleşme planına göre çocukların evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynamaları için Atakum Belediyesi kolları sıvadı. Özel olarak kurulan ekipler ilçe genelindeki parkları, parklardaki oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla titizlikle dezenfekte etti. Çocukların heyecanını paylaşan ekipler aynı zamanda parklardaki peyzaj ve çim çalışmalarını da yaparak oyun gruplarının güvenli olması için her zamankinden daha fazla özen gösterdi.