Sokağa çıkamadı, kedilerine gençler bakıyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan ve hayvan sevgisiyle tanınan Hasan Kırmacıoğlu'nun (70) kedilerinin bakımını gençler üstlendi.

Alaplı'da yaşayan Hasan Kırmacıoğlu, 25 yıl önce limanda yaptığı barınakta onlarca kediye bakıyor. Bugüne kadar yüzlerce kediye bakan ve ilçe halkı tarafından hayvan sevgisiyle tanınan Hasan Kırmacıoğlu, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında yaşı gereği sokağa çıkamamaya başladı. Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve ilçede yaşayan gençler, Kırmacıoğlu'nun beslediği kedilerin bakımını üstlendi. Gençler, her sabah kedilerin yiyeceklerini götürüyor, belediyeye bağlı veterinerler ise gerekli kontrollerini yapıyor.

Veteriner hekim Arif Aktürk, Hasan Kırmacıoğlu'nun evden çıkamadığı için gençlerle birlikte kedilerin bakımını üstlendiklerini belirterek, "Hasan amcamız balıkçı barınağında yaptığı kedi evinde onlarca kediye bakıyordu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağının ardından Hasan amca kedilere bakamadığı için bizler vatandaşlara birlikte kedi evine gelerek besliyoruz. Hasan amcaya da bilgi veriyoruz. İnşallah koronovirüsten kurtulduğumuz zaman Hasam amca tekrar kedilerine bakmaya başlayacak" dedi.

Hasan Kırmacıoğlu ise, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığını belirterek, kedilerine sahip çıkan belediye ve vatandaşlara teşekkür etti.