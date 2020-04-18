Sokağa çıkamadılar, uçurtmayla özgürlüğü aradılar - Son Dakika

Sokağa çıkamadılar, uçurtmayla özgürlüğü aradılar

Antalya'da evde canı sıkılan 2 komşu, uçurtma yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işe gidemeyen 2 komşu, boş vakitlerini yaptıkları uçurtmaları uçurarak değerlendirdi.

Kökez Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasından sonra evde durmaktan sıkılan iki komşu Ali Erişti ve İsmail İbil (42), uçurtma yapmaya karar verdi. Sıcak havayı ve boş vakitlerini değerlendiren komşular, uçurtmaları uzun süre uçurdu. Boş vaktini uçurtma uçurarak değerlendirdiklerini söyleyen İbil, "Boş vakit geçmiyor. Uçurtma yaptık ve yaptığımız uçurtmayla çocukluğum geliyor" dedi.

Erişti ise, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işe gidemediklerini ve bu yüzden boş vakitlerinin olduğunu ifade etti. Erişti, "Biz küçükken çok uçurtma yapardık ve arkadaşlarla yarıştırırdık. Uçurtma, hevesli ve güzel bir şey" diye konuştu.