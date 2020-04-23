Sokağa çıkamayan çocuklar için güvercin uçurdular - Son Dakika

Grup üyelerinden Akif Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların bayramı evlerinde geçirdiğini belirterek, çocuklara bir nebze moral vermek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kültürpark Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, güvercinlerini havaya bıraktı. Bölgede evleri bulunan çocuklar, etkinliği pencerelerinden ve balkonlarından takip etti.

Uşak 'ın Banaz ilçesindeki Güvercinseverler Grubu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkamayan çocuklar için güvercin uçurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti

Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu

Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil