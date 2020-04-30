Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Ela Karasu'ya (7) polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Paşabey Mahallesi'nde yaşayan Remziye Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yeğeni, Cumhuriyet İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Ela Karasu'ya doğum gününde sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak Karasu ailesinin evine gitti. Ailesiyle birlikte kapıyı açan Ela, polislerin pastalı doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük Ela, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek polis ekiplerine teşekkür etti.