Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan huzurevi sakinleri için moral konseri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yücel Huzurevi bahçesinde düzenlenen konserde sahneye çıkan ses sanatçısı Hasan Alp'i huzur evi sakinleri balkonlara çıkarak dinledi.

Alkış ve oyunla konsere katılan huzurevi sakinleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de şarkılar söyledi. 2 saat süren konserde huzurevi sakinleri, doyasıya eğlendi.

Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur evi sakinlerinin her zaman yanlarında olduklarını, onların her ihtiyacını anında giderdiklerini söyledi.

Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin her türlü etkilikle yanlarında olduklarını anlatan Sökmen, bu kapsamda konser düzenlediklerini, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.