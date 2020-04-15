Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi - Son Dakika

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkmaları yasak olan Alanya Huzurevi sakinleri ve personeller düzenlenen konser ile gönüllerince eğlendi.

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Alanya Huzurevi sakinleri ile vardiya sistemiyle 10 gün burada kalarak çalışan personeller için Alanya Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü tarafından moral konseri düzenlendi. Huzurevinin bahçesindeki alanda müzisyenler darbukada, keman ve kanun gibi enstrümanlar eşliğinde Türk Halk Müziği ile oyun havası söyledi. Huzurevinde kalan yaşlılar balkonlarında dinledikleri şarkılara eşlik edip, oynayarak moral depoladı. Elinde kaşıklarla oynayarak oyun havasına eşlik eden bir yaşlı adam ise renkli görüntüler oluşturdu. Keyifli anların yaşandığı konserde yaşlılar balkonlarında ellerine aldıkları "Biz huzurevinde güvendeyiz, evde kal Türkiye" yazılı dövizlerle de vatandaşlara mesaj gönderdi.

"YAŞLILAR VE ÇALIŞANLAR İÇİN SÜRPRİZ BİR KONSER DÜZENLEDİK"

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve çalışanlar için sürpriz bir konser düzenlediklerini söyledi. Huzurevi sakinlerinin yaklaşık 1 aydır dışarı çıkamadıklarını aktaran Çelik, "Huzurevi sakinlerimiz bir aydır dışarıya çıkamıyor. Burada çalışan arkadaşlarımızda 2'şer haftalık periyotlarla yatılı olarak kalmakta. Özveri ile çalışan arkadaşlarımıza ve huzurevinde kalan yaşlılarımıza moral motivasyon için böyle bir organizasyon düzenledik. Burada kalan yaşlılarımız güvende ve sağlıklı" dedi.

"HUZUREVİMİZDE HERHANGİ BİR VAKA GÖRÜLMEDİ"

Huzurevinde 80 vatandaşa hizmet verdiklerini söyleyen Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy, salgın sebebiyle 13 Mart'ta ibaren tüm yaşlıların dışarıya giriş-çıkışlarının yasaklandığını aktardı. Ziyaret ve kabullerinin de sonlandırıldığını aktaran Aksoy, "Alınan önlemler kapsamında 1 Nisan itibariyle de personellerimiz 2 vardiya şekilde 10 gün arayla burada kalarak çalışıyorlar. Huzurevimizde şu an için tüm önlemler alındı ve herhangi bir vaka görülmedi. Dileğimiz sıfır vaka ile bu süreci atlatmak olacak. Şu an için güvendeyiz herhangi bir problemimiz yok. Bizlerin ve buradaki yaşlıların güvenliği için herkesin evde kalması gerekiyor. Lütfen evde kalın" diye konuştu.

( Erdal Anak/İHA)