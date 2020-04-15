Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi - Son Dakika

Sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi

Balkonlara çıkan yaşlılar bahçedeki konser eşliğinde doyasıya eğlendi

Kaşık havasına kendini kaptıran bir yaşlı, balkonda gençlere taş çıkarttı

ANTALYA - Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkmaları yasak olan Alanya Huzurevi sakinleri ve personeller düzenlenen konser ile gönüllerince eğlendi.

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Alanya Huzurevi sakinleri ile vardiya sistemiyle 10 gün burada kalarak çalışan personeller için Alanya Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü tarafından moral konseri düzenlendi. Huzurevinin bahçesindeki alanda müzisyenler darbukada, keman ve kanun gibi enstrümanlar eşliğinde Türk Halk Müziği ile oyun havası söyledi. Huzurevinde kalan yaşlılar balkonlarında dinledikleri şarkılara eşlik edip, oynayarak moral depoladı. Elinde kaşıklarla oynayarak oyun havasına eşlik eden bir yaşlı adam ise renkli görüntüler oluşturdu. Keyifli anların yaşandığı konserde yaşlılar balkonlarında ellerine aldıkları "Biz huzurevinde güvendeyiz, evde kal Türkiye" yazılı dövizlerle de vatandaşlara mesaj gönderdi.



"Yaşlılar ve çalışanlar için sürpriz bir konser düzenledik"

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve çalışanlar için sürpriz bir konser düzenlediklerini söyledi. Huzurevi sakinlerinin yaklaşık 1 aydır dışarı çıkamadıklarını aktaran Çelik, " Huzurevi sakinlerimiz bir aydır dışarıya çıkamıyor. Burada çalışan

arkadaşlarımızda 2'şer haftalık periyotlarla yatılı olarak kalmakta. Özveri ile çalışan arkadaşlarımıza ve huzurevinde kalan yaşlılarımıza moral motivasyon için böyle bir organizasyon düzenledik. Burada kalan yaşlılarımız güvende ve sağlıklı. " dedi.



"Huzurevimizde herhangi bir vaka görülmedi"

Huzurevinde 80 vatandaşa hizmet verdiklerini söyleyen Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy, salgın sebebiyle 13 Mart'ta ibaren tüm yaşlıların dışarıya giriş-çıkışlarının yasaklandığını aktardı. Ziyaret ve kabullerinin de sonlandırıldığını aktaran Aksoy, " Alınan önlemler kapsamında 1 Nisan itibariyle de personellerimiz 2 vardiya şekilde 10 gün arayla burada kalarak çalışıyorlar. Huzurevimizde şuan için tüm önlemler alındı ve herhangi bir vaka görülmedi. Dileğimiz sıfır vaka ile bu süreci atlatmak olacak. Şuan için güvendeyiz herhangi bir problemimiz yok. Bizlerin ve buradaki yaşlıların güvenliği için herkesin evde kalması gerekiyor. Lütfen evde kalın" diye konuştu.