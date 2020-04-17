Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi - Son Dakika

Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi

17 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Rükiye Laçinkaya'nın (65) kömür isteği, Vefa Destek Grubu'nca karşılandı.

Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Rükiye Laçinkaya'nın (65) kömür isteği, Vefa Destek Grubu'nca karşılandı.

Erciş'e bağlı Salihiye Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Rükiye Laçinkaya, telefonla ulaştığı Vefa Destek Grubu'ndan yakacak kömür istedi. Laçinkaya'nın bu isteği, 5 torba kömür alınıp, evine bırakılarak, yerine getirildi. Hava soğuk olduğu için kömürle ısınmaya devam ettiğini belirten Laçinkaya, "Havalar soğuk, maddi durumum da yeterli olmayınca ben de telefon açıp kömür yardımında bulunmalarını istedim. Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla bu isteğim hemen yerine getirildi. Kaymakama ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.


Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:30 Kaynak: DHA

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