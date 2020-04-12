Sokağa çıkamayan komşularına klarnet konseri verdi - Son Dakika

Sokağa çıkamayan komşularına klarnet konseri verdi

Sesi duyan balkon ve pencerelere çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, evde kalan komşularının canları sıkılmasın diye balkonda klarnet çaldı. Sesi duyan komşuları balkon ve pencereye çıkararak dinledi.

31 ilde sokağa çıkma yasağı kararıyla birlikte vatandaşlar evlerine kapandı. İnegöl'de Mehmet Mert Ceyhan isimli genç komşuları için sürpriz yaptı. Genç balkona çıkarak klarnet çaldı. Sesi duyan komşuları ise balkon ve pencereye çıkarak müziği dinledi. Mahalle halkı bu jestte karşı genci alkışlayarak teşekkür etti.

Mehmet Mert Ceyhan, "İki günlük sokağa çıkma yasağı verilmesinin ardından komşularımızın canları sıkılmasının diye klarnet çaldım. Herkesin hoşuna gitti, ben de mutlu oldum. Kimse dışarıya çıkmasın, verilen talimatlara uysun. Evde boş vakitlerimde müzikle uğraşıyor, spor yapıyorum" dedi.