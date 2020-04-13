Sokağa çıkamayan liseli genç korona şarkısı besteleyip mahalleye konser verdi - Son Dakika

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Sokağa çıkamayan liseli genç korona şarkısı besteleyip mahalleye konser verdi
6 saat önce
Sokağa çıkamayan liseli genç korona şarkısı besteleyip mahalleye konser verdi Bursa'da 20 yaş altı olduğu için evinden dışarıya çıkamayan liseli genç, korona için şarkı besteleyip komşularına konser verdi.
Sokağa çıkamayan liseli genç korona şarkısı besteleyip mahalleye konser verdi
BURSA - Bursa'da 20 yaş altı olduğu için evinden dışarıya çıkamayan liseli genç, korona için şarkı besteleyip komşularına konser verdi. Kapısının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gence komşuları balkonlardan ve pencerelerden eşlik etti.
Hamitler mahallesinde ikamet eden lise 3. sınıf öğrencisi Murat Gülşen tüm Dünya'ya yayılan Korona virüsüne yakalanan hastalara bestelediği şarkı ile destek oldu. 20 yaşından küçük olduğu için dışarıya çıkamayan Gülşen evinin kapısında mahalledeki komşularına mini konser verdi. Genç müzisyen "korana virüs dünyayı etkiliyor. Bende destek olmak için 2 günde bu şarkıyı besteleyip komşularımızın morali yükselsin diye seslendirdim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:18 Kaynak: İHA
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