Sokağa çıkamayan torunlarına topaç çevirmeyi öğretiyor - Son Dakika

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Sokağa çıkamayan torunlarına topaç çevirmeyi öğretiyor
6 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 60 yaşındaki Hülya Ozancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde torunlarına topaç çevirme oyununu öğretiyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 60 yaşındaki Hülya Ozancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde torunlarına topaç çevirme oyununu öğretiyor.
Yeni Cami Mahallesinde 2 torunuyla yaşayan Ozancı, sokağa çıkma yasağından dolayı evinin bahçesinde torunlarıyla vakit geçiriyor.
Ozancı, evde arta kalan zamanlarında torunlarıyla birlikte topaç çevirme oyunu oynuyor.
Çocukluğundaki oyunları torunlarına da öğrettiğini aktaran Ozancı, "Torunlarıma, bizim çocukluğumuzda oynadığımız topaç oyununu öğretiyorum. Onlarla birlikte güzel bir şekilde oyun oynuyoruz. Eşim, gelinim, oğlum ve torunlarımızla evde canımız sıkılsa da kendimize topaç oynama gibi farklı oyun ve işler bulduk." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:38 Kaynak: AA
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