Sokağa çıkamayan vatandaşlar terasta keyif yaptı - Son Dakika
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Sokağa çıkamayan vatandaşlar terasta keyif yaptı

6 saat önce

Sokağa çıkamayan vatandaşlar terasta keyif yaptı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarıya çıkamayan çok sayıda vatandaş teraslarında güzel havanın tadını çıkardı.

Sokağa çıkamayan vatandaşlar terasta keyif yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarıya çıkamayan çok sayıda vatandaş teraslarında güzel havanın tadını çıkardı. Teraslarında vakit geçiren vatandaşlar havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından İstanbul'da meydanlar boş kalırken vatandaşlar teras katlarında güneşli havanın tadını çıkardı. Havadan çekilen görüntülerde bazı aileler çocukları ile birlikte teraslarında sahili izleyerek keyifli anlar yaşadı. Aynı zamanda bazı aileler ise çocuklarına şişme havuza su doldurup güneşli havanın tadını çıkardı. Balkon ve çatılara masa kurup yemek yiyen ailelerde güneşli havayı evlerinde böyle değerlendirdi.

Sokağa çıkamayan vatandaşlar terasta keyif yaptı

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:13 Kaynak: İHA

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