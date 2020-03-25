Sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor - Son Dakika
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Sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor

6 saat önce

Sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz" "İdare olarak da, yurttaşlar olarak da işi ciddiye almak zorundayız"MERSİN – Mersin'de korona virüsle etkin mücadele...

Sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer:

"Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz"

"İdare olarak da, yurttaşlar olarak da işi ciddiye almak zorundayız"

MERSİN – Mersin'de korona virüsle etkin mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Kriz Merkezi, sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerini anında karşılıyor. Çağrı merkezinde görevli personel tarafından telefonla ya da internet üzerinden alınan ilaç, gıda, erzak, dezenfektan gibi talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek en kısa sürede yerine getiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde tüm ilçelerle koordinasyonu sağlamak ve vatandaşların taleplerine yanıt vermek üzere kurulan Kriz Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kriz Merkezine girişte görevli personel tarafından ateşi ölçülen ve el dezenfektanı verilen Seçer, korona virüse karşı alınması gereken 1 metre sosyal mesafe kuralına da uyarak, merkezde çağrılara yanıt veren birimde görevli personelle görüştü ve çalışmaları denetledi. Seçer, telefonla gelen çağrılardan ikisine de bizzat yanıt vererek, vatandaşların ev dezenfektesi, yemek ve erzak taleplerini not alıp, ilgili birimlere hemen karşılanması talimatını verdi.

"İşi ciddiye almak lazım"

Merkezdeki tüm birimleri gezmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Seçer,vatandaşları uyararak, "İşi ciddiye almak lazım. 'Bir şey olmaz. Bu virüs belli bir süre etkili olur, ondan sonra kaybolur gider' diye düşünmemek lazım. Eğer tedbir almazsak daha sonraki boyutları bizi çok farklı mecralara götürebilir, üzüntüye sevk edebilir. Bunu dikkatle takip etmemiz lazım. Bunu idare olarak da, yurttaşlar olarak da ciddiye alma zorunluluğumuz var" dedi.

"Yurttaşlarımızdan gelen talepleri süratle yerine getiriyoruz"

"Belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz" diyen Seçer, bu tedbirlerin daha da etkinleşerek süreceğini söyledi. Korona virüsü 'musibet' olarak niteleyen ve çok kısa sürede bertaraf edilebileceğini düşünmediğini vurgulayan Seçer, tüm dünyanın bu virüsle mücadele ettiğinin altını çizerek, "Dünyanın bu belayı başından bertaraf etmesi lazım. Biz de Mersinimizde gerekli tedbirleri aldık. Kriz Masası oluşturduk ve bu sayede diğer ilçelerimizle de koordinasyonu sağlayabiliyoruz. Burada oluşturduğumuz çağrı merkeziyle yurttaşlarımızdan gelen talepleri alıyoruz, değerlendiriyoruz ve ilgili birimlere ulaştırıyoruz. Genelde bize gelen talepler, özellikle yalnız yaşayan yaş almış yurttaşlarımızın yemek, yoksul yurttaşlarımızın gıda talepleri ile dezenfektan, sabun ve maske talepleri oluyor. Özel bazı talepleri de alıyoruz. Bu talepleri de mümkün olduğu kadar süratle yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Konunun bir de psikolojik yönü olduğuna işaret eden Seçer, virüs nedeniyle insanların endişeli olduklarını, hem evde kalma hem de ölüm korkusunun insanlarda psikolojik bozukluğa neden olduğunu ifade etti. Bu hastalığın sosyal ve psikolojik sorunları beraberinde taşıdığını kaydeden Seçer, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki psikologların da telefonla ya da internet üzerinden online olarak vatandaşlara yardımcı olduklarını dile getirdi.

Vatandaşlara hijyen uyarısı

Vatandaşları hijyen konusunda uyaran Seçer, "Belli kuralları uygulamamız lazım. Hijyen olmak durumundayız. Sokakların, evlerin, çalışma ortamlarının hijyen olması gerekiyor. Bu konuda dezenfekte işlemlerimiz sürekli devam edecek. Bu rutine bindi, günlük şehrin dört bir tarafı belediye ekiplerimiz tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. İlçe belediyeleri ile kaynak ve zaman israfının önüne geçmek için entegre çalışıyoruz. Diğer taraftan yurttaşların da temizliğine dikkat etmesi lazım. Bol bol ellerini yıkamaları gerekiyor. Hep dezenfektan diyoruz ama her gün kullandığımız sabunla ellerimizi daha dikkatli temizlersek sorunu büyük bir oranda çözmüş olacağız. İkili ilişkilerde sosyal mesafeyi korumamız lazım. Özellikle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. İnsanlar mümkünse evden çıkmamalı, çıkmak zorunda olanlar ise iletişimi belli bir mesafeden yapmalı" ifadelerini kullandı.

Merkezi yönetimin de önemli tedbirler aldığını belirten Seçer, toplu taşımada yeni tedbirler getirildiğini, belediye otobüslerinde buna riayet edeceklerini söyledi. Vatandaşlardan marketlere getirilen kısıtlamalara uymalarını da isteyen Seçer, belediye olarak dönüşümlü çalışmaya geçtiklerini dile getirerek, "Her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde bunun üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Maske ve dezenfektanda sıkıntı var"

Gazetecilerin sorusu üzerine maske ve dezenfektan konusunda sıkıntı olduğunu vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Dezenfektan üretmek için etil alkole ihtiyaç var. Bunu temin etmekte zorlanılıyor. Biz de üretim yapmak istiyoruz ama belli bir miktarda temin edebiliyorsunuz, devamı gelmiyor. Şu anda önemli bir sıkıntı yaşanıyor. Maske sorunu var. Bu konuda merkezi yönetim çalışmaları yapıyor. Maske üretimi ve satışı yapan bazı ticarethanelerdeki bütün maskelere el koydular. Merkezi yönetim marifetiyle bunlar dağıtılacak. Biz de belediye olarak katkı vermek istiyoruz. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum; her bez parçası maske değildir, bunun bazı teknik özellikleri ve kuralları var. Belli kurallar çerçevesinde bu maskeler üretiliyor. Özel bazı kumaşlarla bu maskeleri yapmak gerekiyor. Bu kumaşların temininde de önemli sorunlar var. Bunlar aşıldığında biz de belediye olarak maske yapımına katkı sunabiliyoruz, atölyelerimiz var. Kumaş temini için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Merkezi yönetim, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz ve en önemlisi vatandaşlarımızla beraber bu süreci en az zayiatla atlatacağız."

Sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri anında karşılanıyor

Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:39 Kaynak: İHA

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