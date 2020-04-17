Sokağa çıkamayan vatandaştan

Çekmeköy'de yaşayan ve kronik rahatsızlığından dolayı sokağa çıkamayan bir vatandaş, evine gelen polisler aracılığıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 600 TL bağışladı. Vatandaş bu hareketiyle herkese örnek oldu.



Çekmeköy'de Çamlık Mahallesinde yaşayan ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak istediğini mahalle muhtarına iletti. 16 Nisan tarihinde vatandaşın evine giden polis ekipleri, vatandaştan 600 TL parasını teslim alıp kampanyaya bağışladı. Polis ekipleri ardından dekontu vatandaşa teslim etti. - İSTANBUL