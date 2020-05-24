Sokağa çıkamayan yaşlıların bayramını kutladılar - Son Dakika

Sokağa çıkamayan yaşlıların bayramını kutladılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi evlerinden çıkmakta güçlük yaşayan hasta yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini dolaşarak Ramazan Bayramını kutladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yaşlılara sokağa çıkma iznine rağmen evinden çıkamayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların bayramını kutlamak için ev ev dolaştı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yaşı ilerlemiş, kronik rahatsızlığı ve engelli olan vatandaşlar Ramazan Bayramının birinci gününde kapılarına gelen ekipleri görünce mutlu olduklarını ifade ettiler. Belediye ekiplerince ziyaret edilen evlerdeki vatandaşlara hediye takdim edildi.

Evi ziyaret edilen 91 yaşındaki Tevfik Uzel, yaptığı açıklamada, kendilerini unutmayan belediye ekiplerine teşekkür ederken, 71 yaşındaki Akile Avcı da rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamadığını ifade ederek, böyle anlamlı bir günde kendilerinin kapılarına kadar gelip bayramlarını kutlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.