SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA MOTOSİKLETLİLERDEN YARDIM - Son Dakika
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SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA MOTOSİKLETLİLERDEN YARDIM

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından, Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) üyeleri sosyal sorumluluk projesi başlattı.

SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA MOTOSİKLETLİLERDEN YARDIM, System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından, Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) üyeleri sosyal sorumluluk projesi başlattı. İstanbul'da gönüllülük esaslı başlatılan proje kapsamında sokağa çıkamayanlar dernekle iletişime geçtikleri anda ihtiyaçları, motosiklet veya arabayla evlerine kadar götürülüyor.

"MOTORLARIMIZLA VEYA ARABALARIMIZLA EVLERİNE KADAR TESLİM EDİYORUZ"

MAKUD Başkanı Erkan Çekiç, "Derneğimiz bünyesinde başlayan arkadaşlarımızla bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Dün yaşlılarımıza sokağa çıkma yasağı geldi. Kronik rahatsızlığı olan hastalarımıza, 65 yaş üstü amcalarımıza, teyzelerimize bir yasak geldi. Biz de dernek olarak onların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal sorumluluk projesi başlattık. Derneğimizi arayan vatandaşlara evlerinin ihtiyaçlarını motorlarımızla, motorlarımızla taşıyamadıklarımızı arabalarımızla alıp evlerine kadar teslim ediyoruz" dedi.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASLI"

Projeyi gönüllülük esaslı olarak yürüttüklerini belirten Başkan Çekiç, "İstanbul genelinde bu sorumluluk projesini yürütmeye çalışıyoruz. Üyelerimizle birlikte herkes kendi semtinde gönüllü olarak bu projeye destek veriyor. Talepler yoğunlaştı. Bugün sadece kendim 3 kişiye hizmet verdim. Diğer arkadaşlarımız da kendi bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyorlar. Yasak sürdüğü müddetçe de yapmaya devam edeceğiz. Kişisel ekipmanlarımız, koruyucularımız, eldivenlerimiz ve maskemiz takılı şekilde gidiyoruz, vatandaşlarımıza desteğimizi veriyoruz. Vatandaşlarımız 0850 466 0 911 numaralı dernek telefonundan bize ulaşabilir. Bölgesini ve taleplerini bize bildirdiğinde ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Bu hizmetten yararlanan Neziha Pişkin, "Tabi ki de memnunum. Böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dernek üyelerinden detaylar

-Motorlardan detaylar

-Telefon konuşmasından detaylar

-MAKUD Başkanı röportajı

-Alışverişin motora yüklenme detayı

-Hizmet alan vatandaş röportajı


Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:16 Kaynak: DHA

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