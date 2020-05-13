Sokağa çıkamayınca bahçe bakımı yapıldı, fideleri dikildi - Son Dakika
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Sokağa çıkamayınca bahçe bakımı yapıldı, fideleri dikildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Zeki Karabulut'un (68) bahçe bakımı yapıldı.

Sokağa çıkamayınca bahçe bakımı yapıldı, fideleri dikildi, System.String[]

ELAZIĞ'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Zeki Karabulut'un (68) bahçe bakımı yapıldı. Sebze fideleri dikildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanmaya devam ediyor. 3 çocuk babası Zeki Karabulut da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü arayarak bahçesindeki ağaçların ilaçlanmasını ve çapalanması talep etti. Akçakiraz Beldesi Yeşilkuşak Mahallesi'ndeki bahçeye giden ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan öncülüğünde ağaçları önce ilaçladı sonra çapaladı. Ekipler daha sonra bahçeye yanlarında getirdikleri sebze fidelerini de dikerek toprakla buluşturdu.

'ÜRETİMİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAĞIZ'

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 65 yaş ve üstü vatandaşların koronavirüs nedeniyle risk grubunda olduklarını ve dışarı çıkmalarının yasaklandığını anımsatarak, "65 yaş üstü olup üretim ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız dışarı çıkamadıkları için onların bağ ve bahçelerinde üretimin devam etmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de amcamızın bahçesindeyiz. Kendisi 68 yaşında olduğu için üretimi yapamıyor, dışarıya çıkamıyor. Bizler de onun bahçesinde ceviz ve diğer türdeki meyve ağaçlarının ilaçlanması ve çapalanmasını yaptık. Ayrıca sebze üretiminin gerçekleştirilmesi için kendisine tedarik ettiğimiz sebze fidelerini de dikmek üzere buraya geldik ve üretime devam ediyoruz. Hangi şartlar altında olursa olsun hem ülkemizin güçlü kalması hem de insanlarımızın başkasına muhtaç olmaması için üretim diyoruz ve inşallah bu üretimin de bütün paydaşlarla birlikte devamlılığını sağlayacağız" dedi.

Bahçe Sahibi Zeki Karabulut ise ekiplere teşekkür ederek, "Bahçemi ilaçladılar, çapaladılar ve bize fide getirdiler. Onları da şu anda dikiyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.


Koronavirüs, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:51 Kaynak: DHA


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