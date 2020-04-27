Sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600 lira ceza
7 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600'ar lira ceza kesti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600'ar lira ceza kesti.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasaklara uymayanlara ise ceza kesiliyor. İnegöl'de sıcak havayı fırsat bilen iki genç yasak olmasına rağmen dışarıya çıktı. Gençler parkta otururken Yunus ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde iki şahsında 20 yaş altı olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler M.B ile S.B'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186'şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392'şer TL cezai işlem uygulandı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:54 Kaynak: İHA
Son Dakika Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi