Sokağa çıkan 20 yaş altı 8 gence para cezası - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı. Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi. Ekipler, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi. - KÜTAHYA