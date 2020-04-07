Sokağa çıkan 20 yaş altı 8 gence para cezası - Son Dakika

Sokağa çıkan 20 yaş altı 8 gence para cezası
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı. Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi. Ekipler, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:38 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi