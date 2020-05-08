Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası - Son Dakika

Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası

BİLECİK - Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 gence idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde devriye gezen bekçiler tip Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan Azerbaycan uyruklu 2 gence 392'şer lira idari para cezası uyguladı.Gençler sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmedikleri ve üniversite öğrencisi olduklarını söyleseler de bekçiler cezayı yazdılar.

Öte yandan Azerbaycan uyruklu 2 gencin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve para çekmek için bankaya indikleri öğrenildi.