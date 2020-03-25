Son Dakika › 3. Sayfa › Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı
7 saat önce
Tekirdağ'da 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.
Tekirdağ'da 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.
Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü iki kişiye, 392 TL idari para cezası uygulandı. Korona virüs salgını ile mücadele sürerken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin evden çıkma yasağı da devam ediyor. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir banka önünde 2 kişiye GBT sorgulaması gerçekleştirdi. 65 yaş üzerinde olduğu tespit edilen şahıslara Kabahalet Kanunu çerçevesinde 392 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
Son Dakika 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti