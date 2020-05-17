Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar orkestra eşliğinde kurtlarını döktü - Son Dakika

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar orkestra eşliğinde kurtlarını döktü

65 yaş üstü vatandaşlar davul zurna ile Bursa çiftetellisi oynadı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası'yla kurtlarını dökdü. Davul ve zurna eşliğinde Bursa çiftetellisi oynayan yaşlılar renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak göbek attı. Hava almak için sokağa çıkan yaşlılar, mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti. Yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkaran yaşlılar, spor aletlerine de binmeyi ihmal etmedi.

Sosyal mesafe kurallarına uydukları riayet eden 65 yaş üstü vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin sürpriziyle şaşkına döndü. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, çaldığı oyun havalarıyla birlikte yaşlıları kendinden geçirdi. Göbek atarak kurtlarını döken vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde Bursa çiftetellisi de oynadı.

"Kurtlarımızı dökdük"

Pazar günü boyunca Nilüfer ilçesinin pek çok mahallesini dolaşarak vatandaşlara konser veren orkestraya teşekkür eden vatandaşlar, "Sokağa çıktığımda böyle bir şeyle karşılaşınca çok mutlu oldum. Çok güzel bir etkinlik oldu, güzel bir haftasonu geçirdik, kurtlarımızı döktük. Herkese teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu.