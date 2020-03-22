Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika
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Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

13 dakika önce

Kocaeli, Bartın, Bolu ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi, System.String[]

Kocaeli, Bartın, Bolu ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Sabah saatlerinden itibaren polis ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, eldiven ve maskelerle sokakları gezerek dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları bilgilendirdi.

Kentteki işlek sokaklar, park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularında devriye gezen ekipler, uygulama kapsamına giren vatandaşları uyardı.

İhbarları değerlendiren ekipler, güneşli havanın da etkisiyle park ve bahçelerde oturan bazı vatandaşları da bilgilendirerek evlerine gönderdi.

Ekipler, rahatsızlığı olan vatandaşlara ulaşım konusunda yardım ederek evlerine ulaştırdı. Bu sırada vatandaşlara maske ve eldiven de verildi.

Zabıta ekipleri, sokaklarda anonslar yaparak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kimsesi bulunmayan ve koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi kapsamında yardım elini uzatılıyor.

Kısıtlama gereği sokağa çıkamayan vatandaşlar "153" Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyebiliyor. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, ihtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alarak vatandaşların alışverişini yapıyor.


Bartın

Bartın Valiliğince belediye hoparlöründen yapılan uyarıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmamaları istendi.

Anonsta, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil çağrı merkezini aramaları veya mahalle muhtarlarıyla irtibata geçmeleri istendi.

Bolu

Bolu'da da Kovid-19 tedbirlerinden 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması kapsamında, "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturuldu.

Bolu Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Valilik koordinesinde, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan bu kişilerin zorunlu/temel ihtiyaçlarını karşılanmak üzere "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturulduğu bildirildi.

Bu kişilerin ihtiyaçlarına yönelik taleplerini "ALO 112" hattı üzerinden iletebileceği aktarılan açıklamada, vatandaşların taleplerinin bölge/görev ayrımı yapılmaksızın alındıktan sonra doğrudan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na iletilerek gereğinin yapılacağı kaydedildi.

Karabük

Karabük'te de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sokağa çıkması yasaklanan/kısıtlanan, tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulmuştur." ifadesine yer verildi.

Karabük, Bartın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:16 Kaynak: AA

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