Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın, sıcaktan bayıldı - Son Dakika

Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın, sıcaktan bayıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkan tansiyon hastası olan Gülten Çalar (67) sıcakların etkisiyle baygınlık geçirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkan tansiyon hastası olan Gülten Çalar (67) sıcakların etkisiyle baygınlık geçirdi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ikinci kez verilen dışarı çıkma izninde sokağa çıkan Gülten Çalar, Hürriyet Mahallesi'ndeki evine dönerken sıcaklarında etkisiyle fenalaşarak yere yığıldı. Baygınlık geçiren kadın, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansa İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çalar'ın, tansiyon hastası olduğu ve sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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