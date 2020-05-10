Sokağa çıkan annelere gül ve karanfil hediye edildi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, sokağa çıkma yasakları kısa bir süreliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara gül ve karanfil hediye etti.

Covıd -19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların bilim kurulu tavsiyesi üzerine İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile yaklaşık bir buçuk ayın üzerinde dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabildiler. Bugün saat 11'den sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların adresleri yemyeşil parklar oldu. Haliliye Belediyesi de Anneler Günü nedeniyle dışarıya çıkan kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara gül ve karanfil hediye etti. Öte yandan Beyaz Masa iletişim hattı üzerinden iletişime geçen 65 yaş ve üstü kadınların talepleri yerine getiren ekipler ayrıca onlara gül ve karanfil verdi.

Haliliye Belediyesinin günlerini kutlamalarından memnun olduklarını belirten kadınlar Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA