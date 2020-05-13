Sokağa çıkan çocuklar eve dönmek istemediler - Son Dakika

AYDIN'da haftalar sonra verilen izinle sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik sürede parkları ve meydanları doldurup, gönüllerince oynadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan sonra, bugün de 0-14 yaş arasındaki çocuklar dışarı çıktı. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocuklar, parklar ile meydanları doldurdu. Güneşli havayı da fırsat bilinen çocuklar, salıncaklara ve tahterevalliye binip, kaydıraktan kaydı. Kimileri de bisikletiyle gezmenin keyfini çıkardı. Çocuklar, baloncuların da yüzünü güldürdü. Rengarenk balonlardan alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Parkta gönlünce eğlenen 8 yaşındaki Şevval Mine Kuzuoğlu, "Çok mutluyum. Heyecandan zıp zıp, zıplıyorum. Kardeşimle sokağa çıktığımızda, neler yapacağımızın planlarını yapmıştık. Çok eğlendik" dedi.

Kaykay ile Atatürk Kent Meydanı'nda tur atan Serdar Alp Balcıoğlu (7), "Evde çok canım sıkılıyordu. Sokağa çıkınca, kendimi çok iyi hissettim. Çok mutluyum" diye konuştu.

4 saatlik sürenin sonunda çocuklar, istemeyerek de olsa evlerine dönmek zorunda kaldı.