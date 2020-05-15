Sokağa çıkan gençler bisiklete sürüp basketbol oynadı - Son Dakika

Sokağa çıkan gençler bisiklete sürüp basketbol oynadı

TEKİRDAĞ - 15-20 yaş arası gençlere sokağa çıkma izninden sonra kimisi basketbol sahalarına koşarken, kimisi de aylardır binemediği bisiklete bindi.

Koronavirüs nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için 11.00-15.00 saatleri arasında izin çıkması üzerine gençler dışarı akın etti. Tekirdağ'da dışarı akın eden gençlerin ilk tercihi ise basketbol oynamak ve bisiklete binmek oldu.

Zeki Furkan, yaptığı açıklamada, "Basketbol oynuyorduk sen sevdiğimiz sporu. İki aydan beridir dışarı çıkamıyorduk. Dışarıyı özlemişiz havayı, rüzgarı basketbolu, sporu her şeyi özlemişiz. Evde ise ders çalıştık, bilgisayar oynadık çevrim içi arkadaşlarla görüştük. Yine bilgisayar üzerinde ders çalıştık. Onlaine dersler ve sınavlar oluyor" Dedi.