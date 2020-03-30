Sokağa çıkan kişilere yönelik denetimler en üst seviyeye taşınacak - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde zorunlu haller dışında sokağa çıkan kişilere yönelik olarak sahadaki denetim ve kontroller en üst seviyeye çıkarılacak.



İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu İl Sağlık Müdürlüğü'nde Vali Yardımcısı Nail Anlar Başkanlığında toplandı.



Toplantıda korona virüs salgını nedeniyle alınan 26 karar kararlar şu şekilde duyuruldu:



"Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona Virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ilimizde uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği aşağıdaki ek kararları almıştır.



1. Çalışma hayatı ile ilgili olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgenin yöneticileri ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri arasında istişari mahiyette toplantılar yapılmasına,



2. Apartmanlarda asansör çağrı tuşlarının dezenfekte edilmesine ve apartman yöneticileri tarafından takip edilmesine,



3. Özel ve kamuya bağlı tüm işyerlerinde 1 metrelik şeritlerle, pazar yerlerinde 3 metre aralıklarla sosyal mesafe korunacaktır. Denetimlerin ilgili kurumlarca sıklaştırılmasına,



4. Askerlerin 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulmalarına,



5. Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar(yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine,



6. Marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de çocukların alınmamasına,



7. Toplantı gündemlerine bağlı olarak gerektiğinde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin İl Pandemi Kuruluna davet edilmesine,



8. Zorunlu haller dışında sokağa çıkan kişilere yönelik sahadaki denetimin/kontrolün en üst seviyeye taşınmasına,



9. Fırınlarda ekmeği veren kişiyle parayı alan kişinin farklı kişiler olmasına ve mümkünse ekmeklerin paketli olarak satılmasına,



10. Ekmek ve pide üretim yerlerinde müşterilerin üretim alanlarına girmelerinin önlenmesine, fırın dışında aralarında sosyal mesafe bulundurularak ekmek ve pide satışının yapılmasına,



11. Kurum ve kuruluşların kendi işleyişlerine göre serbest kıyafet uygulamasına geçmelerine,



12. Hava yolu ile düzenlenecek uçuşlarda da 29.03.2020 tarihi ve saat 06: 00 dan itibaren seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyeceklerine, Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmalarının seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmamasına ve uçakla seyahat etmelerine kesinlikle izin verilmemesine,



13. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalması esastır ancak; 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı genelgede belirtilen tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen; birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar; özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilmelerine,



14. Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların tedarik süreçleri içinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası yolculuk edebilmelerine,



15. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamasına,



16. Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulmasına; oluşturulan kurulların 28.03.2020 tarih ve saat 20: 00 dan itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi düzenlemeye başlamalarına,



17. Seyahat İzin Kurullarına başkanlık etmek üzere bir Valilik/ Kaymakamlık temsilcisinin görevlendirilmesine, bu kişinin mutlaka E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan(token cihazı sahibi) tercihen İl/İlçe Birim Müdürleri arasından( 112 müdürleri hariç) görevlendirilmesine,



18. Seyahat izin belgesi taleplerinin otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenmesine,



19. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin taleplerinin



Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları,



Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilen ALO 199 Çağrı Merkezi,



İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi üzerinden alınmasına,



20. Seyahat İzin Belgesi taleplerinin seyahat izin kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilip, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanmasına,



21. Karara bağlanan Seyahat İzin Belgesi taleplerinin bireysel başvurularda elden verilmesine; telefon ve elektronik başvuruların sonuçlarının vatandaşlara mail,mesaj veya telefonla bildirilmesine,



22. Seyahat İzin Kurullarınca hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesinin uçuşun gerçekleştirildiği İl Valiliğine gönderilmesine,



23. 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin başvuru masalarından alınması için gerekli tedbirlerin(seyahat izin kurullarının sayısını,personelini artırmak gibi) gecikmeksizin alınmasına,



24. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğünce 199 çağrı numarası üzerinden taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesine,



25. Hıfzıssıhha Kurulunda alınan diğer kararlar ile birlikte bu kararın Basın Yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine,



26. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara umumi hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına" - KAYSERİ