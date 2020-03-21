Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68... - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: '68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68... - Son Dakika

Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68...

6 saat önce

Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız" Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle yaşlıların evden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız"

Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle yaşlıların evden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Silivri'de yaşlılar tüm uyarılara rağmen evden çıkarak parklarda otururken, açıklamaları ise şaşırttı. Parkta oturan 68 yaşındaki adam, "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız" dedi.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda yaşlılara da evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ancak bazı noktalarda uyarıları dinlemeyen yaşlılar, parklarda görüntülendi. Silivri Kaymakamlığı arkasında bulunan parkta yaşlıların oturduğu görüldü. Uyarılara rağmen parklarda banklarda oturan yaşlılar cevaplarıyla da şaşırttı.

"Evde torunlar rahat bırakmıyor"

85 yaşındaki yaşlı adam "Çoluk çocuk evde durmuyor. Torunlar rahat durmuyor" diyerek parka çıktığını söylerken, bir diğer yaşlı ise, "Biz yaşayacağımızı yaşamışız, Cenab-ı Allah bilir, bizi kollar" derken bir diğer vatandaş ise "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68 sene daha mı yaşayacağız" diyerek sokağa çıkma gerekçeleriyle kendilerini savundu.

Öte yandan, Silivri ana cadde ve sokaklarının boş olduğu, bir çok esnafın da kepenk kapattığı görüldü.

Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: 68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68...

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Silivri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkan yaşlı vatandaştan şaşırtan cevap: "68 yaşındayım, bundan sonra ölsek ne olacak, 68... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]